Полосовые завесы ПВХот производителя!
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Виды пленки
Прозрачные ПВХ завесы
- 2*200/Прозрачная стандартная(+55/-5)150р 180р
- 3*300Прозрачная стандартная(+55/-5)150р 180р
- 4*400Прозрачная стандартная(+55/-5)150р 180р
Завеса ПВХ морозостойкая(холодильная)
- 2*200Прозрачная морозостойкая(+35/-25)150р 180р
- 3*300Прозрачная морозостойкая(+35/-25)150р 180р
- 4*400Прозрачная морозостойкая(+35/-25)150р 180р
Рифленая пленка
- Рифленая 2*200Стандартная(+55/-5)150р 180р
- Рифленая 3*300Стандартная(+55/-5)150р 180р
- Рифленая 4*400Стандартная(+55/-5)150р 180р
Рифленая морозостойкая пленка
- 2*200Рифленая морозостойкая(+35/-25)150р 180р
- 3*300Рифленая морозостойкая(+35/-25)150р 180р
- 4*400Рифленая морозостойкая(+35/-25)150р 180р
Как правильно выбрать полосовые завесы ПВХ
Размеры ленты и степень перекрытия
Для того, ПВХ дверь была максимально эффективной, нужно правильно выбрать размер ПВХ ленты, заботясь о высоте, проемов и коэффициенте перекрытия.
Рекомендуемые размеры ПВХ ленты по сравнению с высотой проема:
|Размеры ПВХ полосы
|2x200
|3x300
|4x400
|Рекомендуемая макс. высота проема
|2,2 м
|3,5 м
|4,5 м
|Максимальное перекрытие
|80%
|86%
|60%
|Минимальное перекрытие
|40%
|29%
|20%
Каковы основные преимущества использования промышленных и дверей ПВХ?
ПВХ завесы являются практичной и экономически эффективной альтернативой сложным и дорогим система разделения помещений.
Кроме использования для целей воздушного барьера, является экономически эффективным выбором для:
- контроль температуры и влажности
- мобильность и возможность минимальных отверстий
- защита от шума, пыли, дыма и пара, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ лучей и света
- защита от насекомых и птиц
- снижение расходов на энергоносители и повышение удовлетворенности сотрудников
Монтаж ПВХ штор
Продукт, который мы поставляем как готовые системы, готов к установке и использованию. Система с ПВХ для вертикальных проемов состоит из кронштейна и держателя(гребенка), которые сделаны из нержавеющей стали. Уникальный дизайн этих элементов позволяет быстро восстановить промышленные вертикальные жалюзи в первоначальной позиции.
При установке следуйте инструкциям в указанном порядке
- Установите монтажный кронштейн из нержавеющей стали (на переднюю сторону стены, на балку или под нее)
Примечание: если кронштейн устанавливается на переднюю поверхность балок, она должна соответствовать ширине проема, а в случае, если устанавливается под балку необходимо обеспечить, чтобы на боковой панели была возможность свободно двигаться во время прохождения.
- Затяните крепление по середине с винтом
- Используйте уровень для правильного размещения и выбора позиции других отверстий для крепления (если крепление настраивается под балки - нужно использовать колышек для того, чтобы правильно выделить отверстия)
- При замере положения отверстий закрепите кронштейн и на него поместите полоски ПВХ. В отличие от кронштейна, который устанавливается на переднюю сторону стены, кронштейн из нержавеющей стали который устанавливается ниже должен быть обрезан до нужной размерности и соответствовать ширине прохода.
Ширина ленты (мм) | 200 | 300 | 400
Длина кронштейна (мм) | универсальный, 986
При установке кронштейна на переднюю сторону балки, завесы должны быть шире самого проема, чтобы пространство между краями двери и стены обеспечивались максимальной защитой. Краевые части балок (которые длиннее самого проема) являются полезными в качестве места, которые вы будете устанавливать для перемещения полос в сторону, если в летние месяцы вы решите временно убрать завесы.
Рассчитайте стоимость ПВХ завес
|№
|Позиция
|Ед. изм
|Кол-во
|Цена
|Сумма
|1
|Стандартная пленка 200 мм отрезками по 1 м.
|м.п
|-
|-
|-
|2
|Крепежные пластины 200 мм
|шт.
|-
|-
|-
|3
|Гребенка
|м.п
|-
|-
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Часто задаваемые вопросы
Цены
Мы стараемся держать цены на ПВХ завесы в актуальном состоянии, но лучше уточнять их у
|Тип пленки
|2x200
|3x300
|4x400
|Стандартная гладкая
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|Морозостойкая гладкая
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|Стандартная рифленая
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|Морозостойкая рифленая
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|Наименование
|Оцинковка
|Нержавейка
|Крепежная пластина 200
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|Крепежная пластина 300
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|Крепежная пластина 400
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|Гребенка
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