Для того, ПВХ дверь была максимально эффективной, нужно правильно выбрать размер ПВХ ленты, заботясь о высоте, проемов и коэффициенте перекрытия.

Продукт, который мы поставляем как готовые системы, готов к установке и использованию. Система с ПВХ для вертикальных проемов состоит из кронштейна и держателя(гребенка), которые сделаны из нержавеющей стали. Уникальный дизайн этих элементов позволяет быстро восстановить промышленные вертикальные жалюзи в первоначальной позиции.

При установке следуйте инструкциям в указанном порядке

Установите монтажный кронштейн из нержавеющей стали (на переднюю сторону стены, на балку или под нее)

Примечание: если кронштейн устанавливается на переднюю поверхность балок, она должна соответствовать ширине проема, а в случае, если устанавливается под балку необходимо обеспечить, чтобы на боковой панели была возможность свободно двигаться во время прохождения.

Затяните крепление по середине с винтом

Используйте уровень для правильного размещения и выбора позиции других отверстий для крепления (если крепление настраивается под балки - нужно использовать колышек для того, чтобы правильно выделить отверстия)

При замере положения отверстий закрепите кронштейн и на него поместите полоски ПВХ. В отличие от кронштейна, который устанавливается на переднюю сторону стены, кронштейн из нержавеющей стали который устанавливается ниже должен быть обрезан до нужной размерности и соответствовать ширине прохода.

Ширина ленты (мм) | 200 | 300 | 400

Длина кронштейна (мм) | универсальный, 986

При установке кронштейна на переднюю сторону балки, завесы должны быть шире самого проема, чтобы пространство между краями двери и стены обеспечивались максимальной защитой. Краевые части балок (которые длиннее самого проема) являются полезными в качестве места, которые вы будете устанавливать для перемещения полос в сторону, если в летние месяцы вы решите временно убрать завесы.