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завесы

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Виды пленки

Прозрачные ПВХ завесы

  • Прозрачная стандартная завеса
    2*200/
    Прозрачная стандартная(+55/-5)
    150р 180р
  • 3*300
    Прозрачная стандартная(+55/-5)
    150р 180р
  • 4*400
    Прозрачная стандартная(+55/-5)
    150р 180р

Завеса ПВХ морозостойкая(холодильная)

  • 2*200
    Прозрачная морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р
  • 3*300
    Прозрачная морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р
  • 4*400
    Прозрачная морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р

Рифленая пленка

  • Рифленая 2*200
    Стандартная(+55/-5)
    150р 180р
  • Рифленая 3*300
    Стандартная(+55/-5)
    150р 180р
  • Рифленая 4*400
    Стандартная(+55/-5)
    150р 180р

Рифленая морозостойкая пленка

  • 2*200
    Рифленая морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р
  • 3*300
    Рифленая морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р
  • 4*400
    Рифленая морозостойкая(+35/-25)
    150р 180р

Как правильно выбрать полосовые завесы ПВХ

Размеры ленты и степень перекрытия

Для того, ПВХ дверь была максимально эффективной, нужно правильно выбрать размер ПВХ ленты, заботясь о высоте, проемов и коэффициенте перекрытия.

Рекомендуемые размеры ПВХ ленты по сравнению с высотой проема:

схема завес
Размеры ПВХ полосы2x2003x3004x400
Рекомендуемая макс. высота проема2,2 м3,5 м4,5 м
Максимальное перекрытие80%86%60%
Минимальное перекрытие40%29%20%

Каковы основные преимущества использования промышленных и дверей ПВХ?

ПВХ завесы являются практичной и экономически эффективной альтернативой сложным и дорогим система разделения помещений.

Кроме использования для целей воздушного барьера, является экономически эффективным выбором для:

  • контроль температуры и влажности
  • мобильность и возможность минимальных отверстий
  • защита от шума, пыли, дыма и пара, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ лучей и света
  • защита от насекомых и птиц
  • снижение расходов на энергоносители и повышение удовлетворенности сотрудников
завесы

Монтаж ПВХ штор

Продукт, который мы поставляем как готовые системы, готов к установке и использованию. Система с ПВХ для вертикальных проемов состоит из кронштейна и держателя(гребенка), которые сделаны из нержавеющей стали. Уникальный дизайн этих элементов позволяет быстро восстановить промышленные вертикальные жалюзи в первоначальной позиции.

оптимально перекрытие

При установке следуйте инструкциям в указанном порядке

  • Установите монтажный кронштейн из нержавеющей стали (на переднюю сторону стены, на балку или под нее)

Примечание: если кронштейн устанавливается на переднюю поверхность балок, она должна соответствовать ширине проема, а в случае, если устанавливается под балку необходимо обеспечить, чтобы на боковой панели была возможность свободно двигаться во время прохождения.

  • Затяните крепление по середине с винтом
  • Используйте уровень для правильного размещения и выбора позиции других отверстий для крепления (если крепление настраивается под балки - нужно использовать колышек для того, чтобы правильно выделить отверстия)
  • При замере положения отверстий закрепите кронштейн и на него поместите полоски ПВХ. В отличие от кронштейна, который устанавливается на переднюю сторону стены, кронштейн из нержавеющей стали который устанавливается ниже должен быть обрезан до нужной размерности и соответствовать ширине прохода.

Ширина ленты (мм) | 200 | 300 | 400

Длина кронштейна (мм) | универсальный, 986

При установке кронштейна на переднюю сторону балки, завесы должны быть шире самого проема, чтобы пространство между краями двери и стены обеспечивались максимальной защитой. Краевые части балок (которые длиннее самого проема) являются полезными в качестве места, которые вы будете устанавливать для перемещения полос в сторону, если в летние месяцы вы решите временно убрать завесы.

Рассчитайте стоимость ПВХ завес

1. Укажите габариты проема:
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Ширина, м:
Высота, м:

2. Выберите нахлест:

3. Выберите плёнку:

Стандартная гладкая завеса

Морозостойкая гладкая завеса

Рифленая завеса

Морозостойкая рифленая завеса

ПозицияЕд. измКол-воЦенаСумма
1Стандартная пленка 200 мм отрезками по 1 м.м.п---
2Крепежные пластины 200 ммшт.---
3Гребенкам.п---
Итого: 0руб.

Часто задаваемые вопросы

Вы можете оформить заказ на сайте или по телефону. Если нужна консультация наши операторы будут рады Вам помочь!
Мы работаем по предоплате. Оплатить можно наличными, переводом по реквизитам.
Доставка производиться транспортными компаниями на выбор клиента по всей России.

Цены

Мы стараемся держать цены на ПВХ завесы в актуальном состоянии, но лучше уточнять их у

ПВХ пленка
Тип пленки2x2003x3004x400
Стандартная гладкая---
Морозостойкая гладкая---
Стандартная рифленая---
Морозостойкая рифленая---
Крепеж
НаименованиеОцинковкаНержавейка
Крепежная пластина 200--
Крепежная пластина 300--
Крепежная пластина 400--
Гребенка--

Наша продукция

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пвх штора

Шторы ПВХ

Холодильные двери

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Контакты

Мы находимся по адресу:

г.Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, д.224

Оставьте контакты и мы Вам перезвоним.

Ваш заказ:

  • Ширина проёма: 2.2м.
  • Высота проёма: 2м.
  • Степень перекрытия: 40%
  • Пленка: Стандартная 2x200
  • Итого: 0 руб.
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